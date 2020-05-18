Минсельхоз поддержал импорт ГМО продукции в Россию





16 апреля глава кабмина Михаил Мишустин освободил от обязательной регистрации на год генно-модифицированные корма, шрот, бобы сои, хотя ранее их ввоз на территорию страну был запрещен без госрегистрации.Сергей Мюхнюк, глава Национального кормового союза, считает шрот и соевые бобы важным источником белка. Отмена госрегистрации на данный товар исключит его удорожание и поможет поддержать животноводов. Несмотря на ряд плюсов, аграрии обеспокоены, что ГМО продукция может нанести скоту вред. Пересмотреть правила ввоза Минсельхоз попросили главы Липецкой области Игорь Артамонов, Курской области – Роман Старовойт, Белгородской области – Евгений Савченко.В ведомстве вопрос рассмотрели и ответили, что не нашли оснований для отмены постановления, позволяющего обеспечить кормами предприятия, столкнувшимися с дефицитом. Россельхознадзор возьмет на себя контроль за качеством.