Кинокритик Кирилл Разлогов рассказал, какие жанры станут популярными в России по окончанию пандемии





В свете происходящих в последнее время в мире событий по окончанию пандемии россияне будут отдавать предпочтение просмотру кино комедийного жанра или любовных мелодрам, считает кинокритик. В то же время интерес к супергеройским лентам также может быть большим, однако новинки в данном жанре начнут появляться тогда, когда ситуация с COVID-19 стабилизируется не только в России, но и в других странах.По мнению Кирилла Разлогова, по окончанию пандемии зрители также будут проявлять интерес к сериалам о различных болезнях и эпидемиях. Кинокритик подчеркнул, что лично он снял бы фильм в жанре комедии о событиях, происходящих в настоящее время, то есть о пропускном и масочном режимах. Такие киноленты появятся, но не сразу после пандемии, а спустя некоторое время, констатировал критик.