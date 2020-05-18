Анча Баранова рассказала, почему у некоторых пациентов после болезни отсутствует иммунитет к COVID-19





Анча Баранова сообщила, что недавно генетики из Китая опубликовали препринт новой научной работы, в котором были описаны итоги тестирования на присутствие антител к COVID-19. Было выявлено, что из больше чем 170 пациентов у 11 их не обнаружили.Это может означать, что приблизительно 8% вылечились от коронавирусной инфекции при задействовании собственного интерферонового ответа. Согласно утверждению специалистов, не всегда организм способен выработать защитные функции и вряд ли можно ожидать, что у данных пациентов он может появится. Экспертам на этой стадии развития COVID-19 только остается ждать и проводить дальнейшие исследования, с помощью которых можно выявить реакцию организма на заболевание.