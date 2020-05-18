США хотят укрепить отношения с Украиной с помощью «серьезных видеоигр»





В пресс-службе посольства США сообщают, что в Украине стартовал конкурс разработчиков видеоигр, который должен создать удобную площадку для украинских и американских предпринимателей. В Госдепартаменте уверены, что улучшить связи между обеими государствами можно путем оформления «прозрачной» работы с программистами. 50-ти начинающим специалистам из Украины предложат заключить договор на участие в более «серьезных проектах».Всего американское правительство выделило на эту инициативу около 100 тысяч долларов. Официальный семинар проведут в сентябре, а сам конкурс состоится во время фестиваля Comic Con Ukraine 2020. Любой желающий сможет принять участие в скоростной разработке простых видеоигр. В планах также значится поставка на украинский рынок американских игровых продуктов, ведение дел с местной индустрией и обмен опытом с геймерским сообществом.