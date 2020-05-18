Роды на фоне пандемии коронавируса: Названы звезды, которые в скором времени станут мамами

Саша Черно

Ольга Рапунцель

Катя Жужа

Анастасия Шубская



Кэти Перри







Звезда проекта «Дом-2» Саша Черно, которая состоит в браке с Иосифом Оганесяном, приложила огромное количество усилий, чтобы забеременеть. Оба супруга отказались от вредных привычек. В ходе первичных медицинских осмотров выяснилось, что у Черно были определенные проблемы, которые мешали зачать ребенка.О беременности Саши Черно стало известно минувшей зимой. Уже в середине лета звезда проекта «Дом-2» подарит своему возлюбленному долгожданного сына. Беременность Саши Черно протекает без осложнений. Несколько месяцев пара провела на съемках «Острова любви» на Сейшелах. На днях супруги вернулись в Москву на Поляну «Дома-2». Фанатам будущая мама рассказала, что чувствует себя хорошо, в декрет она собирается отправиться ближе к родам. Однако сейчас Черно и Оганесян будут вплотную заниматься подготовкой к встрече с малышом. Участница проекта считает, что прямой обязанностью каждой женщины является рождение хотя бы одного ребенка. Без наследников жизнь бесполезна.В ожидании своего второго по счету ребенка находится и звезда проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель. Как и Саша Черно с Иосифом Оганесяном, будущая мать с дочерью и мужем Дмитрием Дмитренко провела несколько месяцев на Сейшелах. Когда там был снят карантин, появилась возможность прилететь в Москву.На острове стало известно, что у Ольги Рапунцель родится вторая дочь. Первую наследницу пары зовут Василиса. В Москве звездное семейство сняло двухкомнатную квартиру. Рапунцель купила немного детских вещей на Сейшелах, поскольку боялась, что в российской столице из-за карантина не сможет это сделать.Также в Москве у Рапунцель есть собственная квартира, которую она выиграла в конкурсе «Человек года». Перед заселением там нужно сделать капитальный ремонт. Молодая мама хочет, чтобы после появления на свет второй дочери Дмитрий Дмитренко проводил больше времени с ней, а не на съемках. Роды Рапунцель планируются летом.Уже через несколько недель бывшая участница «Дома-2» и телеведущая Катя Жужа станет мамой во второй раз. Пол своего будущего малыша знаменитость не раскрывает. Напомним, что Жужа уже воспитывает дочь от первого брака, а для ее супруга Артема Маркелова ребенок станет первым.Катя Жужа рассказала, что поправилась на 13 килограммов. Также уже было сделано последнее плановое УЗИ. Ведущая пожаловалась, что у нее проступили вены на ногах, которых никогда не было видно. В то же время у Жужи нет ни одной растяжки, а их она боялась больше всего.Катя Жужа уже приобрела почти все необходимое для будущего ребенка. В то же время она призвала отписаться от нее тех, кто станет поражаться, когда после родов увидят ведущую с бокалом шампанского в руках. Жужа планирует, чтобы с ними на постоянной основе жила няня. Ведущей важно, чтобы ее супруг высыпался.Ведущая планирует полностью подстроить новорожденного ребенка под себя, поскольку ей важен выработанный режим. Она, как и прежде, хочет делать педикюр, маникюр и другие бьюти-процедуры. Также после завершения карантина Жужа планирует отдыхать с мужем за границей.Ведущая считает, что нельзя забывать от окружающих, погружаясь в маленького ребенка. Она убеждена, что нужно убирать «дикий фанатизм».Зимой нынешнего года стало известно, что дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская скоро станет мамой во второй раз. Судя по всему, она подарит очередного сына супругу Александру Овечкину летом нынешнего года.Пандемию коронавируса Анастасия Шубская и Александр Овечкин проводят в своем доме в США. В марте пара приняла решение соблюдать максимальный режим самоизоляции и не посещать общественные места. Звездное семейство проводит время дома. Анастасия Шубская готовит для родных различные блюда, супруги смотрят фильмы, Александр Овечкин приобщает сына Сергея к спортивным занятиям.Этим летом впервые станет мамой популярная певица Кэти Перри. Она ждет ребенка от своего избранника Орландо Блума. Пандемия коронавируса внесла некоторые коррективы в привычный образ жизни знаменитости. Кроме того, звездной паре на неопределенный срок пришлось перенести бракосочетание. Свадьба планировалась в мае в Японии.Кэти Перри призналась, что не знает, что хуже: избежать заражения коронавируса или же волн депрессии. Уже не первый раз артистка рассказывает о своем непростом состоянии во время ожидания малыша. Нередко она жалуется на перепады настроения.Кэти Перри привыкла часто выходить из дома. Сейчас она старается не посещать общественные места без лишней необходимости. Самоизоляцию артистка проводит вместе с Орландо Блумом. Актер уже начал подготовку к появлению на свет ребенка. Предположительно, у знаменитостей родится девочка.