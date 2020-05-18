"Жду твоего звонка и дальнейших указаний": Анастасия Костенко скучает по уехавшему в Казань Дмитрием Тарасовым

Анастасия Костенко опубликовала фотографию с Дмитрием Тарасовым и дочерьми Миланой и Евой на фоне радуги. В комментарии модель написала, что в семье наступил долгожданный и волнительный день, ее муж вернулся к тренировкам и уехал в Казань. Супруга футболиста отметила, что 3 месяца на самоизоляции были волшебными и потрясающими. Также Анастасия Костенко написала: "Родной мой, я очень за тебя рада и жду твоего звонка и дальнейших указаний". Модель призналась, что писала пост и плакала, поскольку уже очень сильно скучает по супругу.Анастасия Костенко добавила, что когда старшая дочь спросит, где отец, она ответит, что он на работе и скоро их заберёт. В конце своего поста модель написала: "Если смотреть сверху, то радуга не мост, а подкова на счастье". Подписчики поддержали знаменитость и написали, что все будет хорошо, и скоро семья воссоединится.