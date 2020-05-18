Новосибирские ученые нашли новый способ тестирования на коронавирус





В смеси, выдыхаемой человеком, содержится почти 750 летучих соединений. Анализ «отпечатка метаболизма» помогает безопасно контролировать текущие в организме биохимические процессы. Технология применяется редко из-за затрат на высокоточные приборы.Ученые при помощи представителей компании «Сайнтификкоин» разработали газоанализатор HealthMonitor. Доступное устройство подходит для массового использования. Компактная новинка производится в Академгородке Новосибирска и поставляется в 12 стран мира.Специально настроенная нейросеть может изучать метаболический отпечаток в аптеках, магазинах, вокзалах, метро. Для ускорения ее работы академик Михаил Воевода попросил московского мэра Сергея Собянина предоставить для изучения образцы больных КВИ и пневмонией. С их помощью прибор сможет выявлять зараженных в толпе, передают «РИА Новости».