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Станислав Садальский вспомнил о страстном романе с дочерью Иннокентия Смоктуновского

Отечественный актёр театра и кино, блогер Станислав Садальский анонсировал создание собственного канала на видеохостинге YouTube. В одном из первых обнародованных роликов артист поделится воспоминаниями о страстном романе с дочерью Иннокентия Смоктуновского Марией.
Станислав Садальский вспомнил о страстном романе с дочерью Иннокентия Смоктуновского

Станислав Садальский в последнее время активно развивал профиль в Instagram, публикуя архивные фото и делясь с подписчиками историями из актёрской жизни. Поклонники давно советовали артисту «расти» и расширять аудиторию, создав YouTube-канал, где можно размещать больше интересных материалов. Блогер прислушался к рекомендациям и недавно анонсировал канал под названием «Стас Садальский без цензуры». Первый ролик уже снят, и в нём интернет-пользователи смогут услышать о Людмиле Гурченко, проходившей пробы на роль в фильме «Гусарская баллада», о нелюбви Садальского к прославившему его персонажу и о романе актёра с дочерью Смоктуновского.

В выпуске Станислав Садальский рассказывает, что всегда хотел поближе познакомиться с Иннокентием Михайловичем и его семьёй. Некоторое время у него был страстный роман с дочерью Смоктуновского Марией, и она даже не раз ночевала у возлюбленного, а родители в это время «дежурили под окнами». Однажды, как вспоминает Садальский, он даже решился пригласить Смоктуновского с супругой к себе домой и угостить собственноручно приготовленным блюдом, а затем испытал стыд за грязную посуду, когда именитый коллега перевернул тарелку. С тех пор Садальский не забывает о полученном уроке, определяя хорошую хозяйку по чистоте обратной стороны посуды.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:40

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