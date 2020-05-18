Военные эксперты из США оценили новейший ЗРК С-500 «Прометей»





В начале текущего месяца замминистра обороны Алексей Криворучко проинформировал, что поставки первых экземпляров ЗРК С-500 «Прометей» начнутся в 2021 году. Как говорит обозреватель Марк Эпископос из американского журнала The National Interest, новая российская система ПВО станет «плохой новостью для Североатлантического альянса». Эксперт мотивирует свою позицию тем, что установка обладает целым рядом преимуществ перед авиацией НАТО.В частности, «Прометей» может перехватывать боеголовки противника на расстоянии до 600 километров благодаря своим противобаллистическим ракетам. Разработчики говорят, что это орудие способно идентифицировать и обезвреживать до десяти различных целей одновременно. Подобный нюанс особенно вредит эффективности «стелс»-истребителей F-35. Если российским ПЗР удастся обнаружить хоть один самолет, то вся серия утратит престиж, а его программу производства заморозят на многие годы.