АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Роды на фоне пандемии коронавируса: Названы звезды, которые в скором времени станут…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

Военные эксперты из США оценили новейший ЗРК С-500 «Прометей»

Журналисты из американского издания The National Interest оценили новейший ЗРК С-500 «Прометей». По словам военных экспертов, российский комплекс может «уничтожить» программу США по F-35.

В начале текущего месяца замминистра обороны Алексей Криворучко проинформировал, что поставки первых экземпляров ЗРК С-500 «Прометей» начнутся в 2021 году. Как говорит обозреватель Марк Эпископос из американского журнала The National Interest, новая российская система ПВО станет «плохой новостью для Североатлантического альянса». Эксперт мотивирует свою позицию тем, что установка обладает целым рядом преимуществ перед авиацией НАТО.

В частности, «Прометей» может перехватывать боеголовки противника на расстоянии до 600 километров благодаря своим противобаллистическим ракетам. Разработчики говорят, что это орудие способно идентифицировать и обезвреживать до десяти различных целей одновременно. Подобный нюанс особенно вредит эффективности «стелс»-истребителей F-35. Если российским ПЗР удастся обнаружить хоть один самолет, то вся серия утратит престиж, а его программу производства заморозят на многие годы.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
АвтоВАЗ хочет выпустить новый…
Кинокритик Кирилл Разлогов рассказал, какие жанры станут популярными в России по окончанию…
Новосибирские ученые нашли новый способ тестирования на…
Полина Гагарина станцевала с "Пухляшом" из клипа Little…
Настасья Самбурская судится с продюсерским центром Виктора…
В Самаре откроется первая «умная» дорога в…
Xiaomi опустила рублевые цены на смартфоны Redmi и…
Михаил Полицеймако не может получить свидетельство о рождении дочери…
«В них не сыграешь и не сфальшивишь»: Андрей Черкасов считает, что в жизни у мужчины есть роль сына, мужа и…
Линейка Aurus Senat пополнится «хардкорным…
"Зажгли с мамой": Видео танца Оксаны Самойловой с мамой посмотрели более 4 миллионов…
В ЕАЭС упростили правила перевозки непродовольственных товаров и…
Наталья Бондарчук о разводе родителей: «Отец был красавцем и многие женщины хотели быть с…
Анча Баранова рассказала, почему у некоторых пациентов после болезни отсутствует иммунитет к…
США хотят укрепить отношения с Украиной с помощью «серьезных…
Роза Сябитова о мужских секретах: "При выяснении отношений мой любимый поставил мне в упрёк безразличие к нему и его…
Рубль на торгах опустился по отношению к доллару и…
Роды на фоне пандемии коронавируса: Названы звезды, которые в скором времени станут…
Военные эксперты из США оценили новейший ЗРК С-500…
Александр Задойнов вернулся на проект…
Минсельхоз поддержал импорт ГМО продукции в…
В США встревожены боевыми возможностями экраноплана…
"Жду твоего звонка и дальнейших указаний": Анастасия Костенко скучает по уехавшему в Казань Дмитрием…
В новом дополнении Mortal Kombat 11 появятся 3 новых…
Художник Алексей Шабалин «нарисовал» портрет Аллы Пугачевой из…
Продолжительность жизни пациента с диагнозом "глиобластома" зависит от генов -…
Станислав Садальский вспомнил о страстном романе с дочерью Иннокентия…
Эксперт назвала страны, способные быстро выйти из кризиса после…
Просмотреть все новости