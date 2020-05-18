В новом дополнении Mortal Kombat 11 появятся 3 новых героя
Разработчики популярного файтинга Mortal Kombat 11 из NetherRealm сообщили о выходе нового обновления под названием Aftermath. Теперь в игре появятся новые персонажи с уникальными возможностями и внешним видом.
Создатели игры решили развивать историю приключения во времени, добавив трёх новых бойцов: Шиву, Фудзина и Робокопа. В опубликованном трейлере показаны особенности персонажей.
К слову, Робокоп был озвучен Питер Уэллером – именно он в своё время получил роль данного героя в легендарном сериале. В заключении, представители студии NetherRealm отметили, что предварительный заказ на данное DLC уже открыт.
Создатели игры решили развивать историю приключения во времени, добавив трёх новых бойцов: Шиву, Фудзина и Робокопа. В опубликованном трейлере показаны особенности персонажей.
К слову, Робокоп был озвучен Питер Уэллером – именно он в своё время получил роль данного героя в легендарном сериале. В заключении, представители студии NetherRealm отметили, что предварительный заказ на данное DLC уже открыт.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 10:58