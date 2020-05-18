В новом дополнении Mortal Kombat 11 появятся 3 новых героя





Создатели игры решили развивать историю приключения во времени, добавив трёх новых бойцов: Шиву, Фудзина и Робокопа. В опубликованном трейлере показаны особенности персонажей.К слову, Робокоп был озвучен Питер Уэллером – именно он в своё время получил роль данного героя в легендарном сериале. В заключении, представители студии NetherRealm отметили, что предварительный заказ на данное DLC уже открыт.