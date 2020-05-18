Художник Алексей Шабалин «нарисовал» портрет Аллы Пугачевой из гречки
Петербургский художник Алексей Шабалин сообщил о продаже необычного портрета Аллы Пугачевой. Творец «нарисовал» картину для Примадонны из гречки.
В очередном выпуске ток-шоу «Ты не поверишь!» гостем выступил Алексей Шабалин, художник из Санкт-Петербурга, продающий портрет певицы Аллы Пугачевой. При этом сама картина создавалась не с помощью красок, а обычной гречневой крупы. Артист признается, что таким образом пытается не только получить деньги за произведение, но и встретиться с Примадонной. Саму картину Шабалин назвал «Богородицей Аллой», поскольку исполнительница внесла большой вклад в культуру России. В то же время цену портрета художник не обнародовал.
Создатели программы сообщили, что Шабалин не является единственным в стране творцом, который продает картины, посвященные Пугачевой. К примеру, единственный в своем роде рисунок продают анонимные коллекционеры за 2 тысячи долларов. Они говорят, что в начале 2000-х годов портрет находился во владении шеф-повара одного из столичных ресторанов, который был близко знаком со звездой. Кулинар впоследствии ушел из заведения, подарив владельцам несколько личных вещей.
В очередном выпуске ток-шоу «Ты не поверишь!» гостем выступил Алексей Шабалин, художник из Санкт-Петербурга, продающий портрет певицы Аллы Пугачевой. При этом сама картина создавалась не с помощью красок, а обычной гречневой крупы. Артист признается, что таким образом пытается не только получить деньги за произведение, но и встретиться с Примадонной. Саму картину Шабалин назвал «Богородицей Аллой», поскольку исполнительница внесла большой вклад в культуру России. В то же время цену портрета художник не обнародовал.
Создатели программы сообщили, что Шабалин не является единственным в стране творцом, который продает картины, посвященные Пугачевой. К примеру, единственный в своем роде рисунок продают анонимные коллекционеры за 2 тысячи долларов. Они говорят, что в начале 2000-х годов портрет находился во владении шеф-повара одного из столичных ресторанов, который был близко знаком со звездой. Кулинар впоследствии ушел из заведения, подарив владельцам несколько личных вещей.