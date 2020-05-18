В Челябинской области два мумифицированных тела нашли в садовом домике
16 мая в Южноуральске (Челябинская область) два мумифицированных тела нашли в садовом домике кооператива «Здоровье-1». Делом занимается региональное управление СКР.
При визуальном осмотре криминалисты не нашли на телах признаков, характерных для насильственной смерти. Точная дата и причина смерти будут известны по результатам вскрытия. Личности мужчины и женщины устанавливаются. Процессуальное решение следователи примут по результатам начатой проверки.
Ранее в Твери в придорожной канаве с водой нашли труп мужчины. Обстоятельства его гибели уточняются.
При визуальном осмотре криминалисты не нашли на телах признаков, характерных для насильственной смерти. Точная дата и причина смерти будут известны по результатам вскрытия. Личности мужчины и женщины устанавливаются. Процессуальное решение следователи примут по результатам начатой проверки.
Ранее в Твери в придорожной канаве с водой нашли труп мужчины. Обстоятельства его гибели уточняются.
Происшествия
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:18