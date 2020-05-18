Дана Борисова о проблемах Волочковой с алкоголем: «Пойдёт пьяная в сауну, подожжёт веточку и задохнётся»





Дана Борисова неоднократно говорила о злоупотреблении Волочковой алкоголем. Недавно телеведущая снова обратила внимание на проблемы балерины, отметив постоянно красное и опухшее лицо, мешки под глазами. Борисова считает, что у Волочковой наблюдаются все признаки алкогольной зависимости и это уже в ближайшее время может грозить серьёзными проблемами. Балерина может в нетрезвом состоянии задохнуться в бане, поэтому ей срочно требуется помощь профессионалов.При этом Дана Борисова не исключает, что Анастасия Волочкова продолжит отрицать зависимость, но телеведущая, имеющая опыт в подобных делах, видит проблему и предупреждает о возможной беде. Она рекомендовала танцовщице обратиться в центр на Самуи, где специалисты окажут помощь. Борисова подчеркнула, что в Instagram не раз видела ролики с пьяной балериной, которую раньше считала одной из самых красивых женщин, однако сейчас «её время прошло». За свои слова о алкоголизме Волочковой телеведущая готова ответить и не боится судебного иска со стороны оппонента.