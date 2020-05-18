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Продолжительность жизни пациента с диагнозом "глиобластома" зависит от генов - ученые

Международный коллектив ученых благодаря ретроспективному клиническому исследованию выявил ген, отсутствие которого увеличивает продолжительность жизни человека с диагнозом "глиобластома" до 3 лет. Благодаря этому можно правильно принять медицинские решения и разработать необходимую терапию.

Одной из самых агрессивных видов рака мозга является глиобластома. Не у многих получается прожить больше года после диагностирования заболевания. Группа экспертов, руководителем которой является доктор Орли Альтера, идентифицировала и с помощью экспериментов подтвердила связь между числом копий ДНК глиобластомы и вероятной длительностью жизни человека.

Благодаря новым математическим методам для сравнения и сопоставления опухолевого и нормального геномов из Атласа ракового генома, которая является открытой национальной базой данных, специалисты смогли выявить закономерность. Любые данные, не только биологические, можно использовать с этими методами. С их помощью можно создавать персонализированные подходы к разным состояниям здоровья, в том числе и инфекционным болезням.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:43

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