Продолжительность жизни пациента с диагнозом "глиобластома" зависит от генов - ученые





Одной из самых агрессивных видов рака мозга является глиобластома. Не у многих получается прожить больше года после диагностирования заболевания. Группа экспертов, руководителем которой является доктор Орли Альтера, идентифицировала и с помощью экспериментов подтвердила связь между числом копий ДНК глиобластомы и вероятной длительностью жизни человека.Благодаря новым математическим методам для сравнения и сопоставления опухолевого и нормального геномов из Атласа ракового генома, которая является открытой национальной базой данных, специалисты смогли выявить закономерность. Любые данные, не только биологические, можно использовать с этими методами. С их помощью можно создавать персонализированные подходы к разным состояниям здоровья, в том числе и инфекционным болезням.