Эксперт назвала страны, способные быстро выйти из кризиса после пандемии





Многие страны Европы и Россия утвердили программы поддержки экономики и поэтапного снятия ограничений. В Австрии и Германии с 18 мая открываются библиотеки, музеи, рестораны, но продолжает действовать запрет на массовые мероприятия. Власти Франции собираются следить, чтобы народ не собирался группами.Азия, одной из первых столкнувшаяся с кризисом, на своем примере продемонстрировала всю сложность восстановления экономики. В Италии COVID-19 сильно ударил по бюджету и привел к увеличению госдолга, поэтому здесь возвращение к прежней жизни может оказаться долгим. Быстрее восстановятся Германия, США и КНР. Четвертое место займет Великобритания, за которой разместятся Япония и Австралия. РФ в этом рейтинг не попадает в первую десятку.ЦБ и Минфин дали рублю девальвировать для удобства бюджета, поэтому не стоит ожидать его укрепления в течение года. В условиях отсутствия второй волны заражения экономике РФ потребуется для восстановления два года, а это значит, что доллар так и останется на уровне 73-75 рублей.