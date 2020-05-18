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Эксперт назвала страны, способные быстро выйти из кризиса после пандемии

Эксперт Анна Бодрова из «Альпари» назвала страны, способные быстро выйти из кризиса после пандемии коронавируса. Сегодняшний день для многих станет точкой выхода из карантина.

Многие страны Европы и Россия утвердили программы поддержки экономики и поэтапного снятия ограничений. В Австрии и Германии с 18 мая открываются библиотеки, музеи, рестораны, но продолжает действовать запрет на массовые мероприятия. Власти Франции собираются следить, чтобы народ не собирался группами.

Азия, одной из первых столкнувшаяся с кризисом, на своем примере продемонстрировала всю сложность восстановления экономики. В Италии COVID-19 сильно ударил по бюджету и привел к увеличению госдолга, поэтому здесь возвращение к прежней жизни может оказаться долгим. Быстрее восстановятся Германия, США и КНР. Четвертое место займет Великобритания, за которой разместятся Япония и Австралия. РФ в этом рейтинг не попадает в первую десятку.

ЦБ и Минфин дали рублю девальвировать для удобства бюджета, поэтому не стоит ожидать его укрепления в течение года. В условиях отсутствия второй волны заражения экономике РФ потребуется для восстановления два года, а это значит, что доллар так и останется на уровне 73-75 рублей.

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Экономика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:36

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