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Анна Левченко готова родить ребенка Валерию Блюменкранцу

Анна Левченко готова родить ребенка Валерию Блюменкранцу. Участники «Дом-2» уже придумали имя для мальчика.
Анна Левченко готова родить ребенка Валерию Блюменкранцу

Анна Левченко и Валерий Блюменкранц постоянно выясняют отношения. Пара ругается и расстается, а потом опять мирится и признается друг другу в любви. Недавно участник «Дом-2» сделал предложение своей возлюбленной, и она ответила согласием. Также Валерий Блюменкранц заявил, что готов с Анной Левченко воспитывать совместных детей. Несколько дней назад девушка сообщила, что у нее появились признаки беременности, и возлюбленный уговорил ее сдать кровь на ХГЧ. Сейчас пара ждет результатов анализов и сильно волнуется.

При этом Анна Левченко не скрывает, что готова родить Валерию Блюменкранцу, а если беременность не подтвердится, то они будут стараться зачать ребенка как можно быстрей. Также молодые люди уже выбрали имя для мальчика. Участники «Дом-2» сообщили, что назовут наследника Феликсом. Анна Левченко считает Валерия Блюменкранца заботливым и уверена, что он будет хорошим отцом.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:16

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