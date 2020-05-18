Эксперты считают, что дистанционный режим работы будет востребованным и после отмены самоизоляции





По словам специалиста Дмитрия Мамаева, дистанционный режим работы обладают большим будущим – в целом, почти половину административно-управленческих рабочих можно перевести на удаленный режим. «Полагаю, вскоре все к этому привыкнут, это вопрос культуры», - отметил эксперт. К слову, даже многие представители управленческих должностей сохранят производительность при таком режиме работы.Вице-президент Mail.ru Group Дмитрий Смыслов также выразил свое мнение по данному вопросу. Он считает, что в будущем будет наиболее распространен «гибридный» режим, так как полностью удаленная форма работы пока невозможна, ведь для решения многих задач нужно общаться с коллегами в реальности. Тем не менее, некоторые проекты могут быть выполнены и удаленно.