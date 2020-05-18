Милонов предложил отправить на общественные работы избивающего жен Башарова

«Башаров бьет женщин и не боится наказания. Он ведет себя нагло, словно великий человек. Такие вещи нельзя прощать, так как сейчас мы имеем дело с рукоприкладством, а завтра столкнемся с убийством, как это было с известным профессором. Могу назвать Марата и других агрессивных мужчин его последователями», - рассказал депутат.



