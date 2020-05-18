Милонов предложил отправить на общественные работы избивающего жен Башарова
Виталий Милонов обсудил поведение Марата Башарова в передаче «Ты не поверишь!». Депутат призывает отправить актера, избивающего жен, на общественные работы.
Милонов считает побои женщин уголовным преступлением, за которое актера нужно отправить убирать общественные туалеты или улицы. Если подобные действия окажутся неэффективными, можно заменить наказание на тюремное заключение или запретить ему сниматься в кино. Подобные меры жесткие, но результативные. В противном случае Башаров рискует уничтожить свой талант алкоголизмом и насилием.
Ранее Татьяна Тарасова призвала наказать распускающего руки артиста.
«Башаров бьет женщин и не боится наказания. Он ведет себя нагло, словно великий человек. Такие вещи нельзя прощать, так как сейчас мы имеем дело с рукоприкладством, а завтра столкнемся с убийством, как это было с известным профессором. Могу назвать Марата и других агрессивных мужчин его последователями», - рассказал депутат.
Милонов считает побои женщин уголовным преступлением, за которое актера нужно отправить убирать общественные туалеты или улицы. Если подобные действия окажутся неэффективными, можно заменить наказание на тюремное заключение или запретить ему сниматься в кино. Подобные меры жесткие, но результативные. В противном случае Башаров рискует уничтожить свой талант алкоголизмом и насилием.
Ранее Татьяна Тарасова призвала наказать распускающего руки артиста.
Политика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:27