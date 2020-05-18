Песня группы ABBA Waterloo названа «величайшей» в истории «Евровидения»





Почти 46 лет назад «Евровидение» проходило в британском городе Брайтон. Тогда победителем конкурса стала малоизвестная группа ABBA из Швеции, исполнившая песню Waterloo. После этого композиция возглавляла музыкальные чарты разных стран и принесла огромную известность коллективу. В мире на сегодняшний день продано около 6 млн копий песни и именно её телезрители считают величайшей из всех ранее звучавших со сцены «Евровидения».В этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19 главный европейский музыкальный конкурс отменили, а вместо него состоялось шоу «Европа зажигает свет», проведённой в режиме онлайн. «Евровидение - 2020» должны были принимать Нидерланды, но из-за сложившейся в мире ситуации страна не смогла этого сделать, поэтому организаторами принято решение в следующем году провести музыкальное действо в Роттердаме.