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Песня группы ABBA Waterloo названа «величайшей» в истории «Евровидения»

Проведённый среди телезрителей опрос позволил определить величайшую песню за всю историю международного музыкального конкурса «Евровидение». Большинство голосов респонденты отдали композиции Waterloo легендарной группы ABBA.
Песня группы ABBA Waterloo названа «величайшей» в истории «Евровидения»

Почти 46 лет назад «Евровидение» проходило в британском городе Брайтон. Тогда победителем конкурса стала малоизвестная группа ABBA из Швеции, исполнившая песню Waterloo. После этого композиция возглавляла музыкальные чарты разных стран и принесла огромную известность коллективу. В мире на сегодняшний день продано около 6 млн копий песни и именно её телезрители считают величайшей из всех ранее звучавших со сцены «Евровидения».

В этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19 главный европейский музыкальный конкурс отменили, а вместо него состоялось шоу «Европа зажигает свет», проведённой в режиме онлайн. «Евровидение - 2020» должны были принимать Нидерланды, но из-за сложившейся в мире ситуации страна не смогла этого сделать, поэтому организаторами принято решение в следующем году провести музыкальное действо в Роттердаме.

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Культура / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:07

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