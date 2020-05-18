В России нашли способ восстановить пострадавшую от коронавируса экономику
Власти России нашли способ восстановить экономику, пострадавшую от ограничений, введенных из-за коронавируса. Стабилизировать обстановку на данном этапе можно только за счет экономии и перераспределения бюджетных средств.
В связи с падением стоимости нефти потери страны составили 3 трлн рублей. Еще 5% ВВП РФ потеряла из-за пандемии. На поддержку экономики направлено 2,1 трлн рублей, что привело к увеличению бюджетных расходов на 1,07 трлн рублей.
Антон Силуанов, возглавляющий Минфин, считает ситуацию на рынке нефти сложной и призывает не рассчитывать на «бюджетное правило». Для урегулирования обстановки планируется временно отказаться от мегастроек. За счет переноса сроков возведения железнодорожной магистрали, идущей от Москвы до Санкт-Петербурга, удастся высвободить 1,7 трлн рублей. После преодоления кризиса правительство вернется к реализации отложенных проектов, передает «ГлобалМСК.ру».
В связи с падением стоимости нефти потери страны составили 3 трлн рублей. Еще 5% ВВП РФ потеряла из-за пандемии. На поддержку экономики направлено 2,1 трлн рублей, что привело к увеличению бюджетных расходов на 1,07 трлн рублей.
Антон Силуанов, возглавляющий Минфин, считает ситуацию на рынке нефти сложной и призывает не рассчитывать на «бюджетное правило». Для урегулирования обстановки планируется временно отказаться от мегастроек. За счет переноса сроков возведения железнодорожной магистрали, идущей от Москвы до Санкт-Петербурга, удастся высвободить 1,7 трлн рублей. После преодоления кризиса правительство вернется к реализации отложенных проектов, передает «ГлобалМСК.ру».
Экономика / Главные новости
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:03