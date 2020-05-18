Украинский чиновник Иван Плачков обвинил Россию в «энергетической экспансии»





Очередной выпуск шоу «Свобода слова Савика Шустера» отметился резкими высказываниями главы наблюдательного совета Киевэенерго Ивана Плачкова. Политик утверждает, что Россия попытается подавить энергорынок Украины с помощью будущей АЭС в Беларуси. РФ якобы будет передавать бесплатную энергию ради ослабления украинской экономики. При этом пуск первого реактора намечен на июль текущего года, а сама подача электричества начнется осенью.Стоит отметить, что возведение энергоблоков в Беларуси почти полностью финансируется Россией: Москва предоставила займ на 10 млрд долларов. По словам экспертов, это составляет 90% от суммы, которая нужна для строительства станции. В то же время украинский закон «О рынке электрической энергии» запрещает покупку энергии из РФ по двусторонним сделкам. К 2023 году Украина намеревается присоединиться к системе поставок коммунальных услуг от стран ЕС, что избавит её от необходимости ведения дел с северным соседом.