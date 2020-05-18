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Александра Черно о шоу «Дом-2»: «Без проекта я вообще никто»

Александра Черно в беседе с поклонниками высказалась о шоу «Дом-2». Беременная супруга Иосифа Оганесяна сообщила, что без проекта она вообще никто.
Александра Черно о шоу «Дом-2»: «Без проекта я вообще никто»

Александра Черно активно пользуется социальными сетями и часто отвечает на вопросы своих подписчиков. Также участница «Дом-2» постоянно ругается с хейтерами. Недавно супруга Иосифа Оганесяна пообщалась с пользователями Сети и сообщила, что ей надоели вопросы о ее весе и о том, сколько денег она получает на реалити-шоу. Александра Черно начала нервничать и написала, что никогда не работала и ничего не умеет делать, поэтому и пришла на «Дом-2».

Также девушка добавила, что без проекта она вообще никто, ведь привыкла все получать бесплатно, а за периметром нужно трудиться. Пользователи Сети начали обсуждать высказывания Александры Черно и разделились во мнениях. Одни пришли к выводу, что участница «Дом-2» сказала правду. Другие решили, что девушка наговорила лишнего из-за давления со стороны хейтеров.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:46

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