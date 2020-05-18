Петр и Алексей Федоровы разделят наследство известного деда-актера
Петр и Алексей Федоровы разделят наследство известного деда-актера Евгения, скончавшегося на 97-м году жизни. Знаменитость похоронили на Хованском кладбище Москвы.
Брат Федорова Александр Збруев в передаче «Ты не поверишь!» рассказал, что актера похоронили рядом с супругой и сыном Петром, скончавшимся от рака в 1999 году в возрасте 39 лет. Внукам достались квартира и подмосковная дача деда. Как родственники собираются распорядиться наследством, неизвестно.
Ранее смерть актера прокомментировал Владимир Симонов.
Брат Федорова Александр Збруев в передаче «Ты не поверишь!» рассказал, что актера похоронили рядом с супругой и сыном Петром, скончавшимся от рака в 1999 году в возрасте 39 лет. Внукам достались квартира и подмосковная дача деда. Как родственники собираются распорядиться наследством, неизвестно.
«Мой дорогой дедушка в последние годы часто думал и своей жизни. Он был невероятным человеком, окруженным любящими людьми. Таких в нашем мире больше нет. Дед стал моим наставником и учителем. Я благодарен ему за профессию, ощущение личности внутри себя, любовь к жизни. Он всегда останется для меня лучшим дедушкой на свете», - рассказал Петр Федоров.
Ранее смерть актера прокомментировал Владимир Симонов.