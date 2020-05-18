Петр и Алексей Федоровы разделят наследство известного деда-актера

«Мой дорогой дедушка в последние годы часто думал и своей жизни. Он был невероятным человеком, окруженным любящими людьми. Таких в нашем мире больше нет. Дед стал моим наставником и учителем. Я благодарен ему за профессию, ощущение личности внутри себя, любовь к жизни. Он всегда останется для меня лучшим дедушкой на свете», - рассказал Петр Федоров.



