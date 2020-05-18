Ученые планируют разработать «ядерные пули» для лечения рака





Эксперты Физико-энергетического института имени Лейпунского собираются разработать радиофармацевтические препараты на основе антител, «нацеленных» на молекулы GD2 подобно пулям, которые направлены в цель. Специалисты смогли выяснить, что данные молекулы способны уничтожать клетки опухоли под влиянием антител. Этот способ отличается от обычной терапии тем, что на злокачественные раковые новообразования, кроме излучения с помощью ионов, воздействует и сама молекула-носитель радиоизотопа.Благодаря новой разработке можно лечить глиому, меланому кожи, мелкоклеточный рак легкого и нейробластому, зачастую обнаруживающиеся у пациентов слишком поздно. Учёные планируют провести эксперимент и выявить, как препарат воздействует на животных, выбрать необходимые образцы лекарства и выявить раковое новообразование, которое необходимо изучить. В дальнейшем учёные проведут исследование, после которого лекарство зарегистрируют и начнут производство.