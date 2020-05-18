«Ждём, когда Родион определится»: 68-летний Олег Газманов мечтает стать дедом





У Олега Газманова двое детей от двух браков – сын Родион и дочь Марианна. Кроме того, он усыновил ребёнка бывшего вице-президента «МММ» Вячеслава Мавроди. Певец констатировал, что старшие дети уже взрослые и живут отдельно от родителей, а из-за пандемии коронавируса и карантинных мер они около полутора месяцев не виделись. Газманов по возрасту находится в группе риска, а потому старается соблюдать рекомендации и не подвергаться опасности. Также она рассказал, что давно мечтает стать дедом и надежду в этом плане возлагает на старшего 38-летнего сына Родиона, которому пора определяться и заводить семью.Родион Газманов ни разу не был женат, а на вопросы о браке чаще всего отвечает уклончиво или шутит. Не так давно появились слухи, что певец чуть меньше года назад стал отцом. Матерью ребёнка Газманова-младшего якобы является его коллега Василина Краснослободцева, однако он не спешит подтверждать эту информацию, лишь высмеивая подобные «теории».