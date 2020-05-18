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Балтийский флот отмечает 317 лет со дня основания

Балтийский флот сегодня, 18 мая, отмечает 317 лет со дня основания. Сейчас он представляет собой сбалансированную группировку, выполняющую стратегические задачи.
Балтийский флот отмечает 317 лет со дня основания

В 1703 году корабли под командованием Петра I захватили два шведских судна «Астрильд» и «Гедан» в устье Невы. Пораженная эскадра навсегда оставила эти территории, для защиты которых позднее была возведена Петропавловская крепость. Вскоре на острове появился первый русский порт.

Балтийский флот представлен мощной техникой, войсками, ведущими сухопутные и воздушные боевые операции, подводными и надводными силами, авиации. Скоро на его баланс поступят шесть современных корветов. Все корабли оснащены высокоточными ЗРК «Панцирь» и крылатыми ракетами «Калибр».

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:32

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