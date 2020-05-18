Балтийский флот отмечает 317 лет со дня основания





В 1703 году корабли под командованием Петра I захватили два шведских судна «Астрильд» и «Гедан» в устье Невы. Пораженная эскадра навсегда оставила эти территории, для защиты которых позднее была возведена Петропавловская крепость. Вскоре на острове появился первый русский порт.Балтийский флот представлен мощной техникой, войсками, ведущими сухопутные и воздушные боевые операции, подводными и надводными силами, авиации. Скоро на его баланс поступят шесть современных корветов. Все корабли оснащены высокоточными ЗРК «Панцирь» и крылатыми ракетами «Калибр».