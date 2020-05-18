"Просто хочется вернуться в привычную жизнь": Валерия соскучилась по концертам и зрителям

Валерия опубликовала фотографию, сделанную во время одного из ее концертов. В комментарии знаменитость написала, что в разговоре со своими коллегами по сцене она поняла, что все артисты скучают по выступлениям. Исполнительница отметила, что соскучилась по невероятному обмену энергией со зрителями, который случается во время концертов, а также по переездам из города в город, по гастрольной жизни со всеми её сложностями и неожиданностями. Певица Валерия написала: "Просто хочется вернуться в привычную жизнь".Исполнительница верит, что совсем скоро все так и будет. В конце своего поста знаменитость призналась в любви своим поклонниками и пожелала им всегда оставаться здоровыми. Подписчики написали, что с нетерпением ждут встречи с Валерией и скучают по ней очень сильно. Также фанаты пожелали певице всегда оставаться в безопасности и беречь себя.