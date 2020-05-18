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Первый мультфильм о «Шрэке» вышел 19 лет назад: Как создавался удостоенный премии «Оскар» культовый проект

Ровно 19 лет назад на экраны кинотеатров вышел первый мультфильм из кинофраншизы «Шрэк». В Сети рассказали, как создавался культовый проект, который стал обладателем премии «Оскар».

«Шрэк» стал настоящим феноменом в 2001 году, поскольку по праву считается первым мультфильмом, полностью созданным с помощью трехмерной анимации. Созданием истории о зеленом огре занимались сотрудники студии DreamWorks, которая была основана выходцем из Walt Disney Company Джеффри Катценбергом. Эксперты говорят, что прототипом главного героя послужил Майкл Эйснер - бывший руководитель мультипликационной «империи».

Известно, что за первые дни премьеры «Шрэк» собрал более 42 млн долларов при бюджете в 60 млн, а конечные сборы достигли отметки в 487 млн долларов. Значительная часть проекта разрабатывалась с помощью технологии motion capture: камеры ExpertVision Hires Falcon 10 захватывали движения актеров и применяли их для основы 3D-моделей. По словам аниматоров, особенные сложности возникли с волосами Феоны и Лорда Фаркуада: их пришлось прорисовывать с помощью пакета Maya в приложении Fluid Animation System.

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Культура / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:12

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