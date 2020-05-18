Первый мультфильм о «Шрэке» вышел 19 лет назад: Как создавался удостоенный премии «Оскар» культовый проект





«Шрэк» стал настоящим феноменом в 2001 году, поскольку по праву считается первым мультфильмом, полностью созданным с помощью трехмерной анимации. Созданием истории о зеленом огре занимались сотрудники студии DreamWorks, которая была основана выходцем из Walt Disney Company Джеффри Катценбергом. Эксперты говорят, что прототипом главного героя послужил Майкл Эйснер - бывший руководитель мультипликационной «империи».Известно, что за первые дни премьеры «Шрэк» собрал более 42 млн долларов при бюджете в 60 млн, а конечные сборы достигли отметки в 487 млн долларов. Значительная часть проекта разрабатывалась с помощью технологии motion capture: камеры ExpertVision Hires Falcon 10 захватывали движения актеров и применяли их для основы 3D-моделей. По словам аниматоров, особенные сложности возникли с волосами Феоны и Лорда Фаркуада: их пришлось прорисовывать с помощью пакета Maya в приложении Fluid Animation System.