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Эксперты назвали ТОП-5 гоночных машин, о которых слагали легенды

Автогонки являются очень захватывающим зрелищем, привлекающим внимание большое количество людей. Эксперты решили назвать 5 самых легендарных моделей, которые принимали участие в подобных мероприятиях. Разумеется, они как минимум занимали призовые места, или даже побеждали.

Прежде всего, стоит выделить Ford GT40, ставший даже более популярной моделью по сравнению с автомобилями Ferrari. На данный момент эксперты признают эту гоночную машину самой узнаваемой по внешним данным и техническим характеристикам. Volvo 850 T5 Estate принимал участие лишь в единичных соревнованиях, но всё равно привлек повышенное внимание из-за внешнего вида и солидных характеристик. Bugatti 57 Atlante обрел известность во многом благодаря легендарному гонщику Роберо Бенуа, который впервые сел за руль этого транспортного средства почти 80 лет назад. Кроме того, все характеристики были подогнаны под гонщика, что еще больше помогло ему достичь успеха.

Lancia Stratos удалось победить в 18 гонках подряд в период с 1974 по 1981 год. Возможно, сегодняшним машинах еще долго не удастся обойти данную модель. В заключении стоит выделить Suzuki Escudo Dirt Trail, который эксперты называют своеобразным «бойцом без правил» в мире автогонок.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 09:19

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