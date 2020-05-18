Профессор Анча Баранова назвала отличия попавшего в Россию штамма коронавируса от других

«Да, в РФ попал «злой» возбудитель, но за счет огромного числа бессимптомных носителей страна быстрее выработает коллективный иммунитет», - цитирует regnum.ru профессора и доктора биологических наук.





Ученые выявили 30 штаммов COVID-19. Из очага заражения, находящегося в Китае, вирус попал в Иран, а затем поразил Европу и Россию. Данный тип заболевания чаще протекает бессимптомно и имеет повышенный риск инфицирования.В рамках исследования ученые заражали одну культуру штаммами КВИ, характерными для Азии и Китая. Оказалось, что отличия обусловлены производством вирусных частиц - разница в 270 раз. Говоря простым языком, первый вид намного заразнее, хотя вызывает такие же осложнения: одышка, дыхательная недостаточность, пневмония.