Алёна Шишкова: «Я год пыталась поправиться, глотая слёзы и переживая о потере каждых 200 граммов»





В одной из недавних публикаций Алёна Шишкова констатировала, что очень часто слышит от своих подписчиц вопрос о том, как стать такой же худой, как она. Модель нередко обвиняли в анорексии, однако она категорически опровергает данную проблему. Шишкова рассказала, как на протяжении года пыталась поправиться, в результате всё же достигнув веса желаемого результата. Сейчас вес составляет 55 килограмм, и она очень переживает, когда видит на весах потерю одной-двух сотен граммов. Модель говорит, что на неё равняются многие девушки, желая выглядеть такой же привлекательной и стройной, однако это может привести к развитию комплексов, если по какой-то причине стать «идеальной» не получается.Алёна Шишкова не хотела бы, чтобы её подрастающая дочь Алиса в будущем пыталась быть на кого-то похожей и теряла уверенность в своих силах, «не дотягивая» до стандарта. Модель призналась, что всю жизнь пытается научиться нравиться самой себе, но пока так и не смогла этого добиться. Девушек, старающихся быть похожими на неё, модель призвала не худеть ради кого-то, а делать это исключительно ради себя и лишний раз не рисковать здоровьем.