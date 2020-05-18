Компания Huawei занялась разработкой нового P Smart S
Американские инсайдеры начали распространять рендеры нового P Smart S. Разработкой бюджетного смартфона занялась компания Huawei, которая хочет оснастить его устаревшим SoC Kirin 710.
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Блогер Эван Блэсс выставил в соцсети Twitter изображения будущего смартфона Huawei P Smart S. Очередной аппарат от китайского бренда показан в трех цветовых решениях - черном Midnight Black, зеленом Emerald Green и градиентном Breathing Crystal. Модель унаследует от предшественника не только дизайн, но и определенные технические характеристики. За работу устройства будет отвечать процессор SoC Kirin 710, рассчитанный на дешевый сегмент.
На задней части корпуса можно заметить тройной модуль с основным сенсором на 48 Мп, который не имеет особых преимуществ перед другими камерами. В комплектацию также включены: дисплей с OLED-технологией, батарея на 4000 мАч, 6 Гб оперативной памяти и графический адаптер ARM Mali-G51 MP4. Датчик отпечатков пальцев, скорее всего, будет интегрирован непосредственно в область экрана. По предварительной информации, стоимость новинки составляет не более 150-200 долларов США.
Блогер Эван Блэсс выставил в соцсети Twitter изображения будущего смартфона Huawei P Smart S. Очередной аппарат от китайского бренда показан в трех цветовых решениях - черном Midnight Black, зеленом Emerald Green и градиентном Breathing Crystal. Модель унаследует от предшественника не только дизайн, но и определенные технические характеристики. За работу устройства будет отвечать процессор SoC Kirin 710, рассчитанный на дешевый сегмент.
На задней части корпуса можно заметить тройной модуль с основным сенсором на 48 Мп, который не имеет особых преимуществ перед другими камерами. В комплектацию также включены: дисплей с OLED-технологией, батарея на 4000 мАч, 6 Гб оперативной памяти и графический адаптер ARM Mali-G51 MP4. Датчик отпечатков пальцев, скорее всего, будет интегрирован непосредственно в область экрана. По предварительной информации, стоимость новинки составляет не более 150-200 долларов США.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:47