АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Мексике треугольный НЛО пролетел над жерлом…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

«Я благодарна ему за дочь»: Светлана Белогурова простила Александра Головина

Светлана Белогурова рассказала, что давно простила Александра Головина, отказавшегося признавать внебрачного ребенка. Экс-возлюбленная благодарна актеру за дочь Оливию, которой недавно исполнилось два года.
«Я благодарна ему за дочь»: Светлана Белогурова простила Александра Головина

Белогурова и Головин познакомились в Краснодаре. Между ними сразу вспыхнула страсть, результатом которой стала дочь. Звезда «Кадетства» отказался признавать ребенка, но суд доказал его отцовство и присудил ему алименты в размере 22 тыс. рублей в месяц.
«Оливия растет копией отца. К сожалению, чувства к дочери у него так и не проснулись, но это его выбор. У меня нет обид или негатива, так как я давно все отпустила. Каждый пошел своей дорогой, но я благодарна ему за дочь», - цитирует «СтарХит» Белогурову.

Недавно адвокаты подали к Головину иск, потребовав возместить их расходы в размере 200 тыс. рублей. В прошении было отказано из-за несоблюдения сроков подачи заявления. Белогурова к данному разбирательству отношения не имеет, но юристы актера вновь попытались ее очернить.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Россия планирует начать поставки ЗРК "Бук-М1" и вертолетов Ми-8 в…
«Груди тогда не было»: Анна Семенович в купальнике показала отдых в…
Компания Huawei занялась разработкой нового P Smart…
«Я благодарна ему за дочь»: Светлана Белогурова простила Александра…
Евкуров анонсировал самые масштабные учения в 2020…
Учёным удалось создать полностью искусственный коронавирус…
"Семья - это обязательства": Лолита Милявская не стремится выходить замуж в шестой…
Минздрав разъяснил порядок выплат работающим с коронавирусом…
В Сети появилось видео дозаправки российских…
В Мексике треугольный НЛО пролетел над жерлом…
Терапевт Елена Вартанян рассказала об оптимальной продолжительности сна на…
Екатерина Варнава о новом бойфренде: «В следующем выпуске шоу «Танцы со звездами» назову его…
Профессор Анча Баранова назвала редкий «первый и последний» симптом…
В России работающим пенсионерам могут проиндексировать…
Эксперты назвали 10 самых ярких китайских…
«Бежала на поезд с гипсом»: Любовь Успенская рассказала о выступлении с переломом…
Ученые сумели разгадать секреты красоты древних…
Алёна Шишкова не вышла замуж за Тимати из-за сомнений относительно длительного совместного…
Журнал Esquire назвал "Портрет девушки в огне" самым сексуальным фильмом за всю историю…
Unreal Engine 5 сможет стабильно показывать картинку 1440p на видеокартах RTX…
Дочь хореографа Егора Дружинина Александра не может танцевать из-за тахикардии и плохой…
Виктория Лопырева раскрыла секреты питания, помогающие сохранять…
День Арины Капустницы: Названы традиции праздника и что нельзя делать в эту…
Брэд Питт сделал из гаража своей визажистки Джин Блэк…
Найдено новое положительное свойство кофе при регулярном…
Бывший телохранитель Канье Уэста рассказал о нелепых правилах и характере…
В интернете появилась информация о готовящихся к дебюту новинках от…
Анастасия Волочкова назвала “произведением искусства” ужин от…
Просмотреть все новости