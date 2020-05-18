«Я благодарна ему за дочь»: Светлана Белогурова простила Александра Головина

«Оливия растет копией отца. К сожалению, чувства к дочери у него так и не проснулись, но это его выбор. У меня нет обид или негатива, так как я давно все отпустила. Каждый пошел своей дорогой, но я благодарна ему за дочь», - цитирует «СтарХит» Белогурову.





Белогурова и Головин познакомились в Краснодаре. Между ними сразу вспыхнула страсть, результатом которой стала дочь. Звезда «Кадетства» отказался признавать ребенка, но суд доказал его отцовство и присудил ему алименты в размере 22 тыс. рублей в месяц.Недавно адвокаты подали к Головину иск, потребовав возместить их расходы в размере 200 тыс. рублей. В прошении было отказано из-за несоблюдения сроков подачи заявления. Белогурова к данному разбирательству отношения не имеет, но юристы актера вновь попытались ее очернить.