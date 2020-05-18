Евкуров анонсировал самые масштабные учения в 2020 году





По словам генерал-лейтенанта Юнус-Бека Евкурова, задачи, поставленные во время подготовки к будущим учениям «Кавказ-2020», будут последовательно усложнятся для задействованных войск. В зависимости от типа формирований инструкторы будут применять специальные подходы к обучению. Стратегические командно-штабные маневры завершатся практической отработкой навыков в сентябре. Евкуров отметил, что российские ВС обеспечены всем необходимым для качественной учебы.Помимо оборудованных полигонов, военнослужащим также предоставят достаточное количество ГСМ, боеприпасов, огнестрельного оружия и техники. Замминистра обороны утверждает, что офицеры оперативного и тактического уровней, которые примут участие в учениях, уже имеют боевой опыт в локальных вооруженных конфликтах, в том числе в САР. Все командиры знают, к чему и для чего нужно готовить войска, поэтому сложность миссий будет возрастать на каждом этапе обучения.