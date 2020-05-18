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"Семья - это обязательства": Лолита Милявская не стремится выходить замуж в шестой раз

Певица Лолита Милявская снова стала участницей передачи «Ты не поверишь». В эфире программы исполнительница рассказала, почему пока не стремится выходить замуж за своего нового возлюбленного.

Уже известно, что после расставания с пятым супругом Дмитрием Ивановым Лолита Милявская не долго оставалась одна и у неё быстро появился новый избранник. Она отмечает, что уважает его деятельность, поскольку он является очень занятым человеком и от его работы на самом деле очень многое зависит. Согласно утверждению исполнительницы, свобода очень важна для неё и её возлюбленного, а создание семьи приводит к определённым обязательствам.
«Не хочу у плиты стоять, по этой причине пока замуж выходить не планирую», - сообщила артистка.

Певица также добавила, они вместе с новым избранником много времени проводят за разговорами по телефону ночью, так как он постоянно в командировках. «Безусловно, когда у нас появляется возможность побыть наедине, мы обязательно ею пользуемся. Ничего необычного в этом нет», - заявила артистка. Кроме того, она рассказала, что её новый мужчина является владельцем собственного большого дома, но по причине карантина у неё не получается бывать там часто, а переезжать полностью ей пока не хочется.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:31

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