"Семья - это обязательства": Лолита Милявская не стремится выходить замуж в шестой раз

«Не хочу у плиты стоять, по этой причине пока замуж выходить не планирую», - сообщила артистка.





Уже известно, что после расставания с пятым супругом Дмитрием Ивановым Лолита Милявская не долго оставалась одна и у неё быстро появился новый избранник. Она отмечает, что уважает его деятельность, поскольку он является очень занятым человеком и от его работы на самом деле очень многое зависит. Согласно утверждению исполнительницы, свобода очень важна для неё и её возлюбленного, а создание семьи приводит к определённым обязательствам.Певица также добавила, они вместе с новым избранником много времени проводят за разговорами по телефону ночью, так как он постоянно в командировках. «Безусловно, когда у нас появляется возможность побыть наедине, мы обязательно ею пользуемся. Ничего необычного в этом нет», - заявила артистка. Кроме того, она рассказала, что её новый мужчина является владельцем собственного большого дома, но по причине карантина у неё не получается бывать там часто, а переезжать полностью ей пока не хочется.