Учёным удалось создать полностью искусственный коронавирус SARS-CoV-2
Группе учёных, возглавляемой Винет Меначери, удалось создать полностью искусственный коронавирус SARS-CoV-2. Синтезированная копия, как отмечают специалисты, проявляет аналогичные природному вирусу свойства.
Для искусственного синтеза SARS-CoV-2 авторы проекта воспользовались методом обратной генетики. Образцом учёные взяли мазок, выделенный у первого инфицированного американского пациента, и на основе этого штамма синтезировали искусственную модель, имеющую все свойства природного вируса.
Учёные говорят, что полученный в ходе научной работы результат в дальнейшем может стать эффективным инструментом борьбы с SARS-CoV-2. Искусственно выведенный вирус можно использовать для создания мышиных моделей, на которых будут тестироваться новые разработки учёных – вакцины от спровоцировавшего пандемию коронавируса, сообщают Известия.
Для искусственного синтеза SARS-CoV-2 авторы проекта воспользовались методом обратной генетики. Образцом учёные взяли мазок, выделенный у первого инфицированного американского пациента, и на основе этого штамма синтезировали искусственную модель, имеющую все свойства природного вируса.
Учёные говорят, что полученный в ходе научной работы результат в дальнейшем может стать эффективным инструментом борьбы с SARS-CoV-2. Искусственно выведенный вирус можно использовать для создания мышиных моделей, на которых будут тестироваться новые разработки учёных – вакцины от спровоцировавшего пандемию коронавируса, сообщают Известия.
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:36