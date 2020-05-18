Учёным удалось создать полностью искусственный коронавирус SARS-CoV-2





Для искусственного синтеза SARS-CoV-2 авторы проекта воспользовались методом обратной генетики. Образцом учёные взяли мазок, выделенный у первого инфицированного американского пациента, и на основе этого штамма синтезировали искусственную модель, имеющую все свойства природного вируса.Учёные говорят, что полученный в ходе научной работы результат в дальнейшем может стать эффективным инструментом борьбы с SARS-CoV-2. Искусственно выведенный вирус можно использовать для создания мышиных моделей, на которых будут тестироваться новые разработки учёных – вакцины от спровоцировавшего пандемию коронавируса, сообщают Известия.