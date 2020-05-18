В Сети появилось видео дозаправки российских истребителей
Пользователи Сети недавно смогли оценить процесс дозаправки российских самолетов. На видео были представлены маневры более двух десятков истребителей и воздушного танкера.
В рамках очередных учений около 20 экипажей самолетов Су-24М, Су-34, Су-30СМ провели отработку маневров по дозаправке в воздухе. Воздушный танкер Ил-78, который занимался доставкой топлива, смог за один вылет пополнить баки у 10 летательных аппаратов. Дозаправка происходила на высоте более 6 тысяч метров, а скорость полета достигала 600 км/ч. Пилотам удалось сохранять безопасную дистанцию в 20 метров и выполнить все необходимые задачи.
Стоит отметить, что в оснащение Ил-78 входит система заправки "шланг-конус": этот самолет является единственной единицей воздушной техники в ВКС РФ, которая оборудована подобной технологией. Поскольку дозаправщик построен на платформе военно-транспортного самолета Ил-76МД, он может также выступать в качестве танкера для перевозки горючего или средства для переброски военнослужащих. С 1983 года Ил-78 прошел несколько модернизаций и сейчас по праву считается достижением российского авиастроительства.
В рамках очередных учений около 20 экипажей самолетов Су-24М, Су-34, Су-30СМ провели отработку маневров по дозаправке в воздухе. Воздушный танкер Ил-78, который занимался доставкой топлива, смог за один вылет пополнить баки у 10 летательных аппаратов. Дозаправка происходила на высоте более 6 тысяч метров, а скорость полета достигала 600 км/ч. Пилотам удалось сохранять безопасную дистанцию в 20 метров и выполнить все необходимые задачи.
Стоит отметить, что в оснащение Ил-78 входит система заправки "шланг-конус": этот самолет является единственной единицей воздушной техники в ВКС РФ, которая оборудована подобной технологией. Поскольку дозаправщик построен на платформе военно-транспортного самолета Ил-76МД, он может также выступать в качестве танкера для перевозки горючего или средства для переброски военнослужащих. С 1983 года Ил-78 прошел несколько модернизаций и сейчас по праву считается достижением российского авиастроительства.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:18