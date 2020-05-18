Екатерина Варнава о новом бойфренде: «В следующем выпуске шоу «Танцы со звездами» назову его имя»

«Сейчас я сохраню эту интригу, но, если поставите мне по 10 баллов, назову вам имя бойфренда», - пошутила Варнава.

В полуфинале передачи 35-летняя Варнава восхитила зрителей и членов жюри своим ярким номером. Комментируя свое выступление, артистка призналась, что за кулисами проекта нашла свою любовь.Знаменитость и ее партнер Денис Тагинцев получили заветные 40 баллов. Несмотря на это, артистка отказалась говорить о личной жизни, пообещав раскрыть свою тайну в следующем выпуске. Николай Цискаридзе заявил, что с нетерпением ждет свадьбы, чтобы поесть вкусных салатов. Егор Дружинин допустил, что Варнава говорит о Константине Мякинькове. Данный вариант маловероятен, так как пара недавно объявила о расставании.