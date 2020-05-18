Терапевт Елена Вартанян рассказала об оптимальной продолжительности сна на самоизоляции

«Во избежание углубления и лечения сердечно-сосудистых недугов, не стоит забывать о назначениях врача: систематически принимать препараты, обращать внимание на АД, снизить количество потребляемой соли и насыщенных жиров», - сообщила Елена Вартанян.





Врач Елена Вартанян сообщила, для поддержания защитной функции организма необходимо правильно питаться, отказаться от вредных привычек, избегать стрессов и беречь психическое здоровье. Также здоровому сну следует уделять не меньше 8 часов в сутки. Эксперт рассказала, как избежать болезней сердца и кровеносных сосудов в период, когда люди намного меньше двигаются, чем обычно. Изменение образа жизни может спровоцировать негативные последствия для состояния здоровья человека.