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Терапевт Елена Вартанян рассказала об оптимальной продолжительности сна на самоизоляции

Терапевт Елена Вартанян рассказала, сколько человек должен тратить времени для сна, чтобы организм нормально функционировал. По словам врача, во время соблюдения режима социального дистанцирования из-за коронавирусной инфекции нужно спать не меньше 8 часов в сутки.

Врач Елена Вартанян сообщила, для поддержания защитной функции организма необходимо правильно питаться, отказаться от вредных привычек, избегать стрессов и беречь психическое здоровье. Также здоровому сну следует уделять не меньше 8 часов в сутки. Эксперт рассказала, как избежать болезней сердца и кровеносных сосудов в период, когда люди намного меньше двигаются, чем обычно. Изменение образа жизни может спровоцировать негативные последствия для состояния здоровья человека.
«Во избежание углубления и лечения сердечно-сосудистых недугов, не стоит забывать о назначениях врача: систематически принимать препараты, обращать внимание на АД, снизить количество потребляемой соли и насыщенных жиров», - сообщила Елена Вартанян.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:56

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