Профессор Анча Баранова назвала редкий «первый и последний» симптом коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова рассказала о симптоме коронавируса COVID-19, который может стать «первым и последним» для инфицированных пациентов. Таковым, по словам профессора, является инсульт.
В США число пациентов младше 40-летнего возраста с проблемами сердечно-сосудистой системы в период пандемии коронавируса выросло в 7 раз в сравнении с минувшим годом, отметила профессор Баранова. В данной возрастной категории «первым и последним» симптомом коронавирусной инфекции может стать инсульт, при котором повышается свёртываемость крови, или гиперкоагуляция. Этот признак коронавируса нередко фиксируют у инфицированных с бессимптомным или малосимптомным течением болезни.
Вследствие гиперкоагуляции в организме пациента активно начинают образовываться тромбы. В случае, когда закупорка сосудов происходит в мозге – развивается инсульт, а если в сердце, то это грозит инфарктом. Анча Баранова также отметила, что закупорка может происходить в других местах и тогда у заражённых коронавирусом фиксируют ДВС-синдром, или диссеминированное свёртывание крови внутри сосудов, пишет «Лента.ру».
В США число пациентов младше 40-летнего возраста с проблемами сердечно-сосудистой системы в период пандемии коронавируса выросло в 7 раз в сравнении с минувшим годом, отметила профессор Баранова. В данной возрастной категории «первым и последним» симптомом коронавирусной инфекции может стать инсульт, при котором повышается свёртываемость крови, или гиперкоагуляция. Этот признак коронавируса нередко фиксируют у инфицированных с бессимптомным или малосимптомным течением болезни.
Вследствие гиперкоагуляции в организме пациента активно начинают образовываться тромбы. В случае, когда закупорка сосудов происходит в мозге – развивается инсульт, а если в сердце, то это грозит инфарктом. Анча Баранова также отметила, что закупорка может происходить в других местах и тогда у заражённых коронавирусом фиксируют ДВС-синдром, или диссеминированное свёртывание крови внутри сосудов, пишет «Лента.ру».
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:41