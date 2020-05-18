Профессор Анча Баранова назвала редкий «первый и последний» симптом коронавируса





В США число пациентов младше 40-летнего возраста с проблемами сердечно-сосудистой системы в период пандемии коронавируса выросло в 7 раз в сравнении с минувшим годом, отметила профессор Баранова. В данной возрастной категории «первым и последним» симптомом коронавирусной инфекции может стать инсульт, при котором повышается свёртываемость крови, или гиперкоагуляция. Этот признак коронавируса нередко фиксируют у инфицированных с бессимптомным или малосимптомным течением болезни.Вследствие гиперкоагуляции в организме пациента активно начинают образовываться тромбы. В случае, когда закупорка сосудов происходит в мозге – развивается инсульт, а если в сердце, то это грозит инфарктом. Анча Баранова также отметила, что закупорка может происходить в других местах и тогда у заражённых коронавирусом фиксируют ДВС-синдром, или диссеминированное свёртывание крови внутри сосудов, пишет «Лента.ру».