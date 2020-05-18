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Эксперты назвали 10 самых ярких китайских автомобилей

Эксперты изучили рынок и назвали 10 самых ярких китайских автомобилей. С каждым годом спрос на них увеличивается.
Эксперты назвали 10 самых ярких китайских автомобилей

Лидером рейтинга стал Nio ES8, представленный в 2014 году. Под капотом кроссовера стоит базовые агрегат, генерирующий мощность в 653 л.с. Установка работает в паре с МКПП и АКПП.

Второе место досталось Baojun RC-5, дебютировавшему в 2011 году. Машина работает при помощи 1,5-литрового агрегата, генерирующего отдачу в 99 и 147 «лошадей». Пару им составляют вариатор или МКПП.

Замыкает тройку Beijing X7, ставший конкурентом BMW X3. Автомобиль оборудован турбированным двигателем объемом на 1,5 литра, работающим с отдачей в 169 «лошадей».

Электрифицированный Byton M-Byte расположился на четвертом месте за счет хорошего технического оснащения и экологичности. Мотор на 272-408 «лошадей» позволяет проехать 430-550 километров. Кроссовер поступит в продажу осенью.

Changan Uni-T расположился на пятом месте. Производители делали акцент на дизайне, поэтому кроссовер считается самым красивым на рынке. В движение его приводит 1,5-литровый агрегат с мощностью в 187 «лошадей», сочетающийся с 7-АКПП.

Вторую пятерку открыл Geely Icon. На седьмой позиции оказался Geely FY11. Последние три места достались Qoros 7, Lynk Co 05 и JAC A5.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:26

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