Эксперты назвали 10 самых ярких китайских автомобилей





Лидером рейтинга стал Nio ES8, представленный в 2014 году. Под капотом кроссовера стоит базовые агрегат, генерирующий мощность в 653 л.с. Установка работает в паре с МКПП и АКПП.Второе место досталось Baojun RC-5, дебютировавшему в 2011 году. Машина работает при помощи 1,5-литрового агрегата, генерирующего отдачу в 99 и 147 «лошадей». Пару им составляют вариатор или МКПП.Замыкает тройку Beijing X7, ставший конкурентом BMW X3. Автомобиль оборудован турбированным двигателем объемом на 1,5 литра, работающим с отдачей в 169 «лошадей».Электрифицированный Byton M-Byte расположился на четвертом месте за счет хорошего технического оснащения и экологичности. Мотор на 272-408 «лошадей» позволяет проехать 430-550 километров. Кроссовер поступит в продажу осенью.Changan Uni-T расположился на пятом месте. Производители делали акцент на дизайне, поэтому кроссовер считается самым красивым на рынке. В движение его приводит 1,5-литровый агрегат с мощностью в 187 «лошадей», сочетающийся с 7-АКПП.Вторую пятерку открыл Geely Icon. На седьмой позиции оказался Geely FY11. Последние три места достались Qoros 7, Lynk Co 05 и JAC A5.