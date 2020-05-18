«Бежала на поезд с гипсом»: Любовь Успенская рассказала о выступлении с переломом ноги
Любовь Успенская рассказала в передаче «Однажды», что никогда не отменяла свои концерты. За свою карьеру певице приходилось выступать с переломом ноги, разбитым сердцем, бронхитом.
В 24 года Успенская переехала в США и работала на Брайтон-Бич. В год она давала в среднем по 120 концертов. В России вышло 10 ее сборников и 13 альбомов. Несмотря на популярность и народную любовь, артистка никогда не составляла баснословные райдеры. Для нее главное, чтобы в гримерке была чистая вода для борьбы с жаждой, а на сцене – вентиляторы.
Ранее исполнительница рассказала о смерти живущих за границей родных от коронавируса.
В 24 года Успенская переехала в США и работала на Брайтон-Бич. В год она давала в среднем по 120 концертов. В России вышло 10 ее сборников и 13 альбомов. Несмотря на популярность и народную любовь, артистка никогда не составляла баснословные райдеры. Для нее главное, чтобы в гримерке была чистая вода для борьбы с жаждой, а на сцене – вентиляторы.
«Меня ничто не может заставить отменить концерт. Мне приходилось с гипсом бежать на поезд до Улан-Удэ. Чтобы я не испортила выступление, уже на следующий день мне из столицы привезли специальный «сапог», - рассказала Успенская.
Ранее исполнительница рассказала о смерти живущих за границей родных от коронавируса.