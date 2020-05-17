В интернете появилась информация о готовящихся к дебюту новинках от Xiaomi





Xiaomi ведёт работу над самыми разными технологическим устройствами. По данным инсайдеров, разработчики китайского бренда уже готовят к выпуску первый для марки телевизор с диагональю 65 дюймов. Для него будет использована матрица, изготовленная по технологии OLED.Предположительно, это устройство может иметь доступную цену. Помимо прочего, ожидается производство телевизора диагональю 32” модели Smart TV Pro. Также компания в скором времени должна представить саундбар Redmi и ноутбук с экраном на 14”, в основе которого будет использован процессор серии Ryzen. Инсайдеры указывают на высокую вероятность презентации смартфона К30i от суббренда Redmi в модификации с 5G-модемом.