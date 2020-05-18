Алёна Шишкова не вышла замуж за Тимати из-за сомнений относительно длительного совместного будущего





Манекенщица устроила в разделе Stories рубрику «Вопрос-ответ», где поговорила с фанатами на волнующие многих темы. Как считает Алёна Шишкова, становиться женой своего партнера нужно при отсутствии каких-либо сомнений в совместном будущем. Знаменитость посоветовала поклонницам не выходить замуж за мужчин из-за возраста или преследования корыстных целей. При этом бывшая возлюбленная Тимати заявила, что современных девушек «путают понятия «выйти замуж» и «найти любовь навсегда».Не так давно модель решила изменить свой образ, покрасив пряди в темный цвет. Большинству поклонников пришлось по душе преображение звезды подиумов. Как объяснила сама Шишкова, последние 6 месяцев она занимается восстановлением волос, которые от природы у нее были русые и густые.