Анастасия Волочкова назвала “произведением искусства” ужин от домработницы





Анастасия Волочкова ужинала на летней площадке с видом на собственный особняк. Балерина решила продемонстрировать красоту своего участка и ужина, который приготовила для нее домработница Лола. Танцовщица заявила, что ей не нужно больше посещать рестораны, поскольку она дома может получить превосходное яйцо пашот с салатными листьями.Волочкова добавила, что с подобным рационом можно не беспокоится о фигуре, а в конце ролика отметила, что “это произведение искусства”.