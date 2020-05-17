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В небе над Мурманском появилась перевернутая радуга

В небе над Мурманском образовалась перевернутая радуга. О произошедшем в столице Заполярья рассказали местные жители.
В небе над Мурманском появилась перевернутая радуга

По словам специалистов, обнаруженное явление достаточно редко можно наблюдать. Как отметили эксперты, оно относится к гало, поскольку для его образования в небе нужны определенные условия. Возникновение данного феномена происходит благодаря преломлению света, который проходит через кусочки льда на высоте 7-8 км.

Цвета в обнаруженной жителями Мурманска радуге располагаются в обратном порядке. Красный оттенок находится внизу в то время как фиолетовый сверху.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:06

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