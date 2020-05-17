В небе над Мурманском появилась перевернутая радуга





По словам специалистов, обнаруженное явление достаточно редко можно наблюдать. Как отметили эксперты, оно относится к гало, поскольку для его образования в небе нужны определенные условия. Возникновение данного феномена происходит благодаря преломлению света, который проходит через кусочки льда на высоте 7-8 км.Цвета в обнаруженной жителями Мурманска радуге располагаются в обратном порядке. Красный оттенок находится внизу в то время как фиолетовый сверху.