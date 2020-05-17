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Ксения Бородина показала свои развлечения с соседями на карантине

Ксения Бородина показала поклонникам в Instagram свои развлечения с соседями. Во время пребывания на карантине телеведущая устроила танцы перед камерой.
Ксения Бородина показала свои развлечения с соседями на карантине

Во время съёмки Ксения Бородина упала на пол, что спровоцировало смех со стороны остальных участников вечеринки. Подписчики знаменитости в комментарии отметили, что многие уже устали от режима самоизоляции. Поклонники Бородиной сообщили о своём желании устроить подобный отдых.

При этом некоторые комментаторы упрекнули телеведущую за несоблюдение режима самоизоляции. Причиной недовольства стал тот факт, что ранее сама Бородина осуждала людей, не придерживающихся рекомендаций относительно социального дистанцирования. Знаменитость на это сообщила, что отдыхает с соседями. При этом все остаются у себя дома. Хотя Бородина неоднократно призывала всех перетерпеть режим самоизоляции, поклонники положительно встретили ситуацию с небольшим отдыхом.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:55

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