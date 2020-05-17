Жительницу Москвы госпитализировали после нападения собаки





Инцидент зафиксирован на Бескудниковском бульваре, когда 25-летняя гражданка и хозяин животного вступили в конфликт. Собака укусила женщину за руку, в связи с чем ей понадобилась госпитализация. Согласно данным столичного ГУ МВД РФ, рядом с пострадавшей в тот момент находился ее молодой человек. Порода пса остается неизвестной, как и подробности произошедшего.Отмечается, что мужчины отправились в дежурную часть для выяснения обстоятельств. В результате расследования конфликта будет принято процессуальное решение.