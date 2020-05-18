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Журнал Esquire назвал "Портрет девушки в огне" самым сексуальным фильмом за всю историю кинематографа

Самым сексуальным фильмом за всю историю кинематографа стал “Портрет девушки в огне”. В рейтинг авторства журнала Esquire вошло 40 кинокартин.

В фильме “Портрет девушки в огне” французского производства описывается любовь двух женщин из Бретани 1770 года. Вторая позиция перечня досталась проекту “Искупление”, где ведущие роли исполнили Кира Найтли и Джеймс МакЭвой. Эта драма повествует о любви в период, когда мир охватила Вторая мировая война. В тройку лидеров попал фильм “Няня” производства Netflix, в котором снялась Самара Уивинг.

В первой десятке также оказались "Тело Дженнифер", "Дархэмский бык", нашлось место в списке для комедии "Супер Майк", проекта "Талантливый мистер Рипли", а также картин "Лунный свет", "Тайное влечение" и фантастическая лента "Из машины".

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Культура / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:00

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