Тина Канделаки рассказала о выпадении волос после вторых родов





Оказалось, что в свое время телеведущая тоже сталкивалась с проблемами относительно внешнего вида. По словам Тины Канделаки, после второй беременности у нее стали серьезно выпадать пряди, и знаменитость практически начала лысеть. При этом от этого она страдала с самого детства, когда волосы хоть и были кудрявыми и пышными, но в то же время ломкими. Впервые продюсер осознала всю серьезность ситуации, когда много времени стояла у плиты, чтобы высушить прическу, в результате чего локоны начинали гореть. Как отметила звезда ТВ, она никогда не забудет запах «жженых волос».Первую седину Канделаки обнаружила у себя в 20-летнем возрасте. Ранее ведущая пошагово восстанавливала состояние локонов, в чем ей помогал специалист. Эти процедуры были сложными и долгими, но результат не заставил себя ждать, так как журналистка научилась ухаживать за своими волосами. Теперь она поддерживает не только здоровье кожи, но и прядей.