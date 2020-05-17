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Тина Канделаки рассказала о выпадении волос после вторых родов

Тина Канделаки рассказала поклонникам в Instagram о сильном выпадении волос после вторых родов. Тогда журналистка испугалась, что ей придется носить парик.
Тина Канделаки рассказала о выпадении волос после вторых родов

Оказалось, что в свое время телеведущая тоже сталкивалась с проблемами относительно внешнего вида. По словам Тины Канделаки, после второй беременности у нее стали серьезно выпадать пряди, и знаменитость практически начала лысеть. При этом от этого она страдала с самого детства, когда волосы хоть и были кудрявыми и пышными, но в то же время ломкими. Впервые продюсер осознала всю серьезность ситуации, когда много времени стояла у плиты, чтобы высушить прическу, в результате чего локоны начинали гореть. Как отметила звезда ТВ, она никогда не забудет запах «жженых волос».

Первую седину Канделаки обнаружила у себя в 20-летнем возрасте. Ранее ведущая пошагово восстанавливала состояние локонов, в чем ей помогал специалист. Эти процедуры были сложными и долгими, но результат не заставил себя ждать, так как журналистка научилась ухаживать за своими волосами. Теперь она поддерживает не только здоровье кожи, но и прядей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:44

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